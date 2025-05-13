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新興亞股雙多 熱錢湧入

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

亞洲貨幣勁升，加上上市公司獲利展現的韌性，抵銷了美國關稅將大傷亞洲地區經濟的疑慮，進而吸引全球資金湧進亞股。

彭博資訊報導，投資人已經連續三周是中國大陸除外的亞洲新興市場股票的淨買家，是一年多年來最長連買。過去一個月，MSCI日本除外的一項亞洲股市指數上漲近16%，同期間全球的指數漲幅約一半。

今年4月初美國總統川普宣布對等關稅時，亞洲的金融市場受到特別大的打擊，因為區域內許多國家都高度依賴與美國的貿易。不過接下來，交易人士認為川普關稅將衝擊美國經濟成長，而且會削弱外國對美國資產的需求，美元開始貶值。相對地，亞幣大升，帶動股市反彈。

台幣引領這波亞幣升值，自4月2日至今，台幣兌美元匯價已經上揚逾9%，韓元、星元和馬元也都有3%以上升幅。

亞幣走強吸引投資人投資區域內股票，因為以美元為基礎的投資人會有更好的獲利。

投資人 指數 美國

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