聽新聞
0:00 / 0:00
新興亞股雙多 熱錢湧入
亞洲貨幣勁升，加上上市公司獲利展現的韌性，抵銷了美國關稅將大傷亞洲地區經濟的疑慮，進而吸引全球資金湧進亞股。
彭博資訊報導，投資人已經連續三周是中國大陸除外的亞洲新興市場股票的淨買家，是一年多年來最長連買。過去一個月，MSCI日本除外的一項亞洲股市指數上漲近16%，同期間全球的指數漲幅約一半。
今年4月初美國總統川普宣布對等關稅時，亞洲的金融市場受到特別大的打擊，因為區域內許多國家都高度依賴與美國的貿易。不過接下來，交易人士認為川普關稅將衝擊美國經濟成長，而且會削弱外國對美國資產的需求，美元開始貶值。相對地，亞幣大升，帶動股市反彈。
台幣引領這波亞幣升值，自4月2日至今，台幣兌美元匯價已經上揚逾9%，韓元、星元和馬元也都有3%以上升幅。
亞幣走強吸引投資人投資區域內股票，因為以美元為基礎的投資人會有更好的獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言