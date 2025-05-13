印巴同意停火股市歡呼 澤倫斯基喊話15日願與普亭直接會面

印度與巴基斯坦10日同意停火，促使投資人的注意力從軍事衝突回歸經濟展望，激勵印、巴股市昨（12）日雙雙大漲。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基說，15日願與俄國總統普亭直接會面。

巴基斯坦基準的KSE-30指數12日收盤飆升9.3%，盤中寫下2008年來最大漲幅， 觸發熔斷機制一度暫停交易一小時；印度NSE Nifty50指數收盤跳漲3.8%，反映投資人樂見這兩個核武國避免戰火延燒。

Candriam公司基金經理人達萬說，鑒於上周局勢迅速惡化，使上周末的進展顯得格外正面，「市場焦點可望回歸印度的成長題材」。

在9日之前，外資已連續16日買超印度股市，如今外資可能繼續加碼，原因是印度經濟展望看俏，包括有望提前與美國達成貿易協議、流動性充裕，以及該國央行預料將降息。

隨著邊境緊張降溫，市場預料重新聚焦巴基斯坦的經濟改革。在這之前，邊境危機掩蓋了巴基斯坦央行出人意料的降息行動、與國際貨幣基金（IMF）額外融資等題材。IMF在9日批准對巴國立即撥付10億美元，並啟動14億美元的氣候韌性方案，有望提振巴國脆弱的財政。消息激勵巴國以美元計價的債券上漲，盧比則持穩。

巴國券商業者Arif Habib表示，若停火得以延續，後續MSCI公司可能調升巴國的指數權重、加上該國提出的聯邦預算案，有望成為行情的催化劑。

不過，緊張情勢仍可能再起。印度尚未解除對巴基斯坦農作物衝擊甚大的印度河用水暫停措施；與此同時，一位印度高階外交官表示，巴基斯坦宣布停火的數小時內便違反協議，但巴國方面否認這項指控。

另一方面，俄烏衝突也來到關鍵時刻，烏克蘭總統澤倫斯基說，準備好15日與俄國總統普亭會面。他在X平台上寫道：「我15日將親自在土耳其靜候普亭，希望這回俄國人不要再找藉口。」

澤倫斯基要求俄國須在12日無條件停火30天，歐洲領袖力挺，揚言俄國若不接受，將面臨「規模龐大」的新制裁，此一立場獲得美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格支持。

普亭未就此回應，但提出願與烏國直接和談，如果成真，將是2022年俄國戰爭爆發之初以來首見。