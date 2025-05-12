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美中貿易戰和緩！道瓊早盤狂噴逾1000點 台積電ADR漲6%
美股三大指數12日早盤全面狂飆，道瓊工業指數漲破千點，得益於由美國財長貝森特領銜的美中貿易談判，於12日出現重大進展，雙方同意在90天的休兵期互降關稅，以利後續談判。
道瓊工業指數12日早盤飆漲1,087點或2.6%、標普500指數漲3%。科技股在美中關稅戰首當其衝，如今隨著投資人放下心中大石，激勵以科技股為主的那斯達克指數跳漲4%、費城半導體指數漲6.6%、台積電ADR漲6%、人工智慧（AI）晶片龍頭輝達漲4.5%。
美國財政部長貝森特12日也說，他預計未來幾周將再次和中國大陸官員會面，繼續進行貿易協商，「我想我們會在未來幾周再次會面，以達成更全面的協議」。
瑞銀固定收益主管雷曼出具報告寫道：「我們認為貿易不確定的性高峰已過，但市場可能繼續波動。」他說，瑞銀預測，美國對中國大陸以外的有效關稅稅率，在年底前有望降至15%左右。
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