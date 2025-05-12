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德國2024外國投資報告 廣達新廠為台灣最大投資案

中央社／ 柏林12日專電

德國官方今天公布2024年外國直接投資報告，台灣企業赴德投資案共計11件，以廣達電腦在北萊茵邦于利希（Jülich）設廠最受矚目，不僅是2024年台灣對德最大投資案，估計也將為當地帶來近千個就業機會。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）今召開記者會，公布「2024年外國直接投資（FDI）報告」。根據報告，2024年德國共吸引來自全球232億歐元的外國直接投資案（FDI），為歷年第3高。

報告顯示，歐盟是最大投資來源地區，美國則是投資案數量最多的單一國家，共有229件。台灣則有11件投資案，其中超過一半（55%）集中於電子與自動化領域，另有18%涉及數位化產業。

廣達設廠案去年11月在北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）于利希（Jülich）科技園區Brainergy Park舉行動土典禮，預計打造一座佔地達2萬2500平方公尺、結合生產與研發功能的製造中心。

廣達新廠將聚焦自動駕駛應用，生產德國汽車產業所需的高精密電子設備，初期計劃聘用90人，中期擴編至500至1000名員工。

于利希市政府指出，廣達從初次接觸到正式動工僅歷時346天，是當地區域結構轉型下罕見的快速推進案例；市長福克斯（Axel Fuchs）表示，這項投資將為當地帶來大量具技術含量的就業機會，也有望藉此吸引更多國際高科技企業進駐Brainergy Park園區。

廣達此項投資也呼應近年國際供應鏈「近岸生產」趨勢，面對地緣政治風險與運輸成本上升，越來越多企業選擇在德國等貼近歐洲市場端處設立製造據點，同時強化連結當地客戶及研發機構。

根據報告，2024年外國企業在德國的投資領域相當多元，集中在數位化（17%）、能源與資源（16%）、電子與自動化（15%），以及移動與物流（13%）等產業，顯示德國正逐步從傳統製造轉向數位科技與永續導向的產業結構。

GTAI總經理赫爾曼（Robert Hermann）表示，儘管過去一年德國、歐洲乃至全球面臨嚴峻經濟挑戰，德國吸引的投資案數量與規模依然穩健，顯示經濟體質具高度穩定與抗危機能力。「世界各地企業普遍將德國視為理想的營運與投資據點，這也是他們選擇在此擴展業務的原因。」

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