Nissan日產汽車擬擴大裁員 從「近1萬變2萬人」全球員工15%

日本NHK報導，日產汽車將在全球再裁員1萬多人，也就是包括之前宣布的裁員計畫在內，裁員總人數將達到約2萬人，占其員工總數的15%。

這家陷入困境的日本車廠去年11月曾表示，將在全球裁汰9,000名員工，上個月更是警告，在截至今年3月底的上個會計年度可能會出現7,000億至7,500億日圓（47.4億至50.8億美元）的淨損，遠遠超出先前預測的淨損800億日圓，更寫下公司歷來最慘紀錄。

日產汽車將於13日公布全年業績。