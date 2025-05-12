設備大廠Towa：關稅衝擊的亞洲晶片投資可望於9月復甦

日本半導體設備製造商Towa表示，亞洲半導體因美國總統川普關稅威脅而放緩的投資腳步，可望在9月開始回溫。

Towa社長三浦宗男周一在一場線上記者會上表示，該公司預測訂單自9月止的第2季度起開始回升。但他說，應用於先進人工智慧（AI）記憶體晶片相關投資可能復原較慢，預估要到今年底才會明顯改善。

Towa表示，亞洲部分客戶原本要求將出貨延後3至4個月，甚至有一家客戶要求延後一年。Towa 以這些延後出貨的情況來判斷訂單回溫的時程。

該公司近年因台灣、南韓，以及馬來西亞等東南亞國家的晶片設備需求成長而受惠，其中馬來西亞逐漸成為中國大陸以外的供應鏈重鎮。

Towa 是封裝晶片及其基板用樹脂的精密成型機大廠，隨著AI等先進應用對高複雜度晶片架構需求增加，帶動這類設備的市場快速成長。

截至3月止第4季度訂單未達預期，主要是客戶因關稅的不確定因素轉趨保守。三浦表示，傳統領域如智慧型手機的需求也令人失望。