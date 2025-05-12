亞幣升值促資金湧入亞股 貿易戰恐懼暫擺一邊

亞洲貨幣勁升，加上上市公司獲利展現的韌性，抵銷了美國關稅將會大傷亞洲地區經濟的疑慮，進而吸引全球資金湧進亞股。

彭博資訊報導，投資人已經連續三周是中國大陸除外的亞洲新興市場股票的淨買家，是一年多年來最長連買。過去一個月，MSCI日本除外的一項亞洲股市指數上漲近16%，同期間全球的指數漲幅約一半。

瑞銀全球財富管理駐新加坡亞太投資長Suresh Tantia說：「每次亞幣走強，你通常就會看到資金流入這個地區」，只要貨幣保持升值，就將幫助區域內的股市有較佳表現。

今年4月初美國總統川普宣布對等關稅時，亞洲的金融市場受到特別大的打擊，因為區域內許多國家都高度依賴與美國的貿易。不過接下來，交易人士認為川普關稅將衝擊美國經濟成長，而且會削弱外國對美國資產的需求，美元開始貶值。相對地，亞幣大升，帶動股市反彈。

台幣引領這波亞幣升值，自4月2日至今，台幣兌美元匯價已經上揚逾9%，韓元、星元和馬元也都有3%以上升幅。亞幣走強吸引投資人投資區域內股票，因為以美元為基礎的投資人會有更好的獲利。

法國興業銀行駐倫敦新興市場研究主管Phoenix Kalen表示，「我們相信近期內，亞幣還會有再升值的動力。」理由是，撤離美元資產的再平衡持續進行中，再加上美國與亞洲貿易夥伴的談判可能陸續會傳出正面的消息。另外，市場投機者的布局也是基於亞幣升值有利於相關國家與美國進行關稅談判的理由。

彭博彙整的資料顯示，過去三周，全球基金對中國以外的亞洲新興市場股市買超96.4億美元，是2024年3月以來最大的淨流入。

儘管川普關稅帶來衝擊，但新興市場上市公司的獲利狀況預料會比美企展現更多韌性。根據滙豐銀行（HSBC）的估算，以目前的稅率水準來看，新興市場企業獲利估計減少7%，但美企則會減少10%到15%。