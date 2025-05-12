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高盛看人民幣兌美元匯率 一年內升值到7
高盛預期人民幣兌美元匯價，一年內將會升值到1美元兌7元人民幣。高盛的預測是基於美中貿易談判趨勢，以及人民幣目前被低估的水準。
高盛先前的預測是，一年內人民幣兌美元匯率會達到7.35，現在新調整後的預測認為人民幣將走得更強。
由Kamakshya Trivedi領導的高盛分析師團隊在最新的報告中預測，三個月內人民幣兌美元將到7.2，六個月內到7.1。
中國大陸的出口，在4月時還是相當堅實，這也為人民幣帶來支撐。
高盛認為，北京當局比較可能使用其他替代方法支持經濟，而不選擇讓人民幣貶值。
對於日圓，高盛說，日圓將是美元更廣泛走弱的主要推手。「未來12個月，如果沒有更為提早的話，我們看美元兌日圓匯率將跌至135」。
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