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OpenAI和微軟重議合作條件 為日後上市鋪路

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI企圖心不斷升高，也加劇和微軟的競爭。美聯社
OpenAI企圖心不斷升高，也加劇和微軟的競爭。美聯社

英國金融時報報導，OpenAI和微軟正重新商議雙方數十億美元的合作協議，為未來首次公開發行股票（IPO）鋪路，也確保微軟能繼續取得最先進的人工智慧（AI）模型。

目前談判的一大關鍵在於，微軟能在OpenAI推動重整中取得多少股權，以換取迄今已投入逾130億美元的資金。

情人士向金融時報透露，雙方也商討修改先前簽署的廣泛合作協議。雙方協議可追溯至2019年微軟最初投資10億美元之時，涵蓋微軟可取得OpenAI模型和產品等智慧財產，以及營收分潤方式，合約目前有效期至2030年。

三位直接參與談判的人士透露，微軟願意放棄部分在OpenAI新設營利事業體中的股權，以換取2030年以後開發的新技術使用權。

上周，OpenAI放棄了原本打算讓非營利董事會喪失最終控制權的計畫。不過，該公司打算將旗下營利部門轉型為「公益法人」，也就是在追求獲利之餘，也強調社會公益目標的企業形態。

這種企業形態也是Anthropic和馬斯克旗下的xAI採用的模式，仍允許讓OpenAI對外發售股權。知情人士透露，這項轉型是投資人提出的主要訴求，讓OpenAI「未來有機會啟動IPO」。

但隨著OpenAI企圖心不斷升高，也加劇和微軟的競爭。微軟高層透露：「雙方摩擦部分來自於作風。OpenAI對微軟的態度是：給我們錢和算力，其他別管，就當做搭了順風車。這種做法當然容易引發緊張。老實說，這不是個好的合作夥伴態度，太傲慢了。」

接近OpenAI的人士則說：「微軟其實還是希望這次轉型成功，並不是已經翻臉或進入公開對抗。雖然談判不容易，但我們有信心能談成。」

OpenAI 公益 情人

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