美中談判有進展…美股期指大漲慶賀 道瓊飆599點、金價美債走跌

隨著美中談判代表表示，雙方在瑞士舉行的貿易談判已「取得重大進展」，美國股市期貨指數大幅上漲、美元走強，原油期貨開盤後上漲，黃金、美債期貨等避險資產則表現疲弱。

在台灣時間12日清晨約6時30分左右，美股三大指數均大漲1%左右；道瓊期貨指數稍早一度大漲599點，稍後漲幅收斂至1%；標普500期貨指數和那斯達克100期貨指數分別上漲1.1%與1.3%。

在周一盤初，美元兌日圓、歐元和瑞士法郎等主要貨幣走強，澳幣與離岸人民幣則小幅走升。

同時間，油價上漲約0.5%左右，布蘭特和西德州原油期貨分別報每桶64.23美元與61.37美元。

避險資產表現走跌，現貨黃金價格大跌1.49%，報每英兩3,275美元。

美中代表在日內瓦進行為期兩天的談判後，美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾表示，周一將公布更多細節。葛里爾向媒體表示，「雙方的分歧沒有想像的那麼大」。

中國國務院副總理何立峰更表示，雙方向化解分歧邁出了「重要的第一步」。何立峰說，雙方將盡快敲定相關細節並於周一公布達成的聯合聲明。何立峰說，雙方會談坦承、深入、具有建設性，達成重要共識並取得實質性進展。

中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼在日內瓦的記者會上說：「就像我們中國說的，好飯不怕晚」，「無論什麼時候發布，對世界來說都會是好消息」。

對於風險資產應聲上漲，Pepperstone Group駐倫敦高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示，「我預期市場會出現某種程度的短線風險偏好反彈，因為在談判前市場已經減少在風險資產的曝險，現在在避開談判破裂的最壞情境後，投資人會更有信心重新入場」。「不過，我認為在聽到具體細節前，市場仍會缺乏堅定信念，目前仍是問題多於答案。」

法國農業信貸銀行G10外匯研究主管馬里諾夫（Valentin Marinov）表示：「貿易、經濟及地緣政治緊張局勢的緩和可能會提振市場的風險情緒」，「最新的進展可能對風險相關資產與貨幣有利，並對避險貨幣如日圓、瑞士法郎，甚至歐元造成壓力」。