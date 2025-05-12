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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長貝森特（左）和美國貿易代表葛里爾（右）11日（周日）在瑞士日內瓦，結束美中雙邊會談第二天議程後，對媒體發表談話。美聯社
美國財政部長貝森特（左）和美國貿易代表葛里爾（右）11日（周日）在瑞士日內瓦，結束美中雙邊會談第二天議程後，對媒體發表談話。美聯社

美國財政部長貝森特和美國貿易代表署（USTR）官員葛里爾周日表示，美中雙方在瑞士進行兩天會談後取得「重大進展」，中國官員也釋出樂觀訊號，商務部副部長李成鋼說，無論協議何時公布，「對全球而言都是好消息」。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美中貿易談判後取得「重大進展」

美中這場牽動全球的貿易談判釋出緩和訊號，帶動美股期貨上漲。標普500指數期貨晚間6點20分上漲約1.3%，那斯達克100期貨上漲1.5%。

這是川普重返白宮後，雙方首度進行高層面對面會談，地點在瑞士。中國國務院副總理何立峰形容，這場會談是「化解分歧的重要第一步」。

雙方周日並未立即宣布具體措施，但何立峰表示，兩國已同意建立後續對話機制，由他和美國財政部長貝森特主導。貝森特說，美方將在周一公布細節，何立峰則承諾將發布聯合聲明。

美中貿易會談前夕白宮釋利多 投資人審慎以對

美國股市上周五（9日）幾乎文風不動，出現美國總統川普4月初宣布全面性對等關稅以來罕見喘息。美中周末在瑞士舉行貿易會談前夕，白宮頻頻釋出相關利多，但投資人審慎以對。

標普500指數一周下來下跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙下跌0.3%。費城半導體指數上周五上漲0.8%，台積電ADR漲0.7%，費半一周漲1.6%，台積電ADR跌1.5%。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）則指出，約有20多個貿易協議「就快談妥」，「有助於穩定市場軍心」。

但標普500指數反應平平，可見自4月低點4,982點反彈約14%後，對貿易協議進展的利多消息可能已提前反映在行情上。

關稅已提前帶給中國大陸寒冬

關稅衝擊已反映在中國大陸經濟。4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月下滑，符合市場預期。生產者物價指數（PPI）則年減2.7%，為連續31個月下跌。大陸海關新公布4月對美國出口衰減高達21％。

歐洲對俄提出暫停停火發出最後通牒

烏克蘭總統澤倫斯基表示，將於周四在土耳其「等普丁出現」，這是俄羅斯總統提出舉行「無任何前提」談判的地點，川普也堅持要澤倫斯基親自出席。澤倫斯基先前強調，唯有普丁同意從周一開始、由盟國支持的30天無條件停火，他才願意與對方對話，否則就將面臨進一步制裁。

印巴停火協議算是守住了

儘管雙方在協議生效數小時內就傳出毀約情況，印巴停火協議目前看來大致是維持住了。新德里方面表示，已在巴基斯坦境內擊斃數十名疑似武裝分子，但印方也有5名士兵陣亡。雖然金融市場對停火消息可望正面反應，但再爆發衝突的風險依然存在。

川普 指數 美國

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