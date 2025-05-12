韓媒：台積電營收持續領先三星晶片事業 差距擴大至10兆韓元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
傳三星電子半導體業務的營收，可能連三季敗給台積電。美聯社
傳三星電子半導體業務的營收，可能連三季敗給台積電。美聯社

南韓媒體報導，三星電子旗下半導體業務的營收，與晶圓代工龍頭台積電的差距持續擴大，反映三星競逐人工智慧（AI）商機的腳步依然落於下風。

朝鮮日報報導，產業消息人士11日透露，三星電子負責督導晶片業務的裝置解決方案（DS）部門，今年第1季營收為25.1兆韓元，年增9%，但季減17%，三星電子解釋該部門表現疲軟的原因是行動等主要應用的季節需求疲弱、客戶庫存調整，以及晶圓代工事業的產能利用率停滯。

相較下，全球晶圓代工龍頭台積電第1季營收較去年同期跳增42%至新台幣8,393.5億元（約37兆韓元），即使考量到近來的匯率波動，台積電單季營收領先三星電子的金額仍超過10兆韓元（約71.5億美元）。

朝鮮日報指出，三星電子2021年超越英特爾，登上全球半導體營收第一的寶座，但在2022年第3季記憶體市場轉淡後，營收被台積電超越。台積電和三星電子去年第2季的營收類似，都約為28兆韓元，但去年第3季營收差距開始擴大至約3兆韓元，到去年第4季又拉大至8兆韓元。

三星切入HBM晶片的速度較慢，迄今尚未成功打入以輝達（NVIDIA）為首的AI半導體供應鏈。反觀台積電實質壟斷輝達AI晶片的製造訂單，推升整體業績。台積電預估今年第2季營收為284億-292億美元，約為39兆-40兆韓元，比市場預測的三星電子DS部門同期營收，高出約10兆韓元。

三星 半導體 台積電

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