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投資機構拋美元恐成長期行動 資金轉向歐洲

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
高盛集團策略師表示，美股當前的價位代表近日漲勢幾無向上空間。美聯社
高盛集團策略師表示，美股當前的價位代表近日漲勢幾無向上空間。美聯社

針對美國資產慘遭大賣，資金轉向歐洲市場，投資機構認為，這顯示年金基金及其他大型機構經理人已展開較長期性地削減美元投資行動。

華爾街銀行業表示，他們看到資產額達數兆美元的各大投資機構開始削減美元部位。

雖然美股指數已經收復「解放日」之後的失土，但今年來美國仍然下跌，且表現落在全球股市之後；今年來美元匯率指數也下跌逾百分之七，一些投資機構表示「資金逃離」美國，轉入德國公債等資產。

百達資產管理公司策略長鮑利尼表示，「這種現象正在發生」。由於歐股相對便宜，加上德國擴大國防支出催化經濟成長，使歐洲成為「最合乎邏輯」的歸宿。

美銀估計，如果這些機構將美元避險比率提高到疫情前的水位，則歐洲機構將對美元資產進行二點五兆美元的避險操作，將進一步壓低美元匯率。

指數 美國 資產

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