美國活牛期貨創高 今年來漲12%

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

美國即將進入夏季烤肉季，但牛隻數量卻降至70多年來最少，使活牛期貨、批發切塊牛肉及零售牛肉價格看漲，牛排、漢堡等食品價格可能走高，泰森食品（Tyson Foods）等肉品加工業者的成本壓力也大增。

芝加哥商品交易所（CME）的活牛期貨9日上漲0.2%至每磅近2.15美元，創新高，比去年同期大漲22%。FactSet資料顯示，活牛期貨今年來上漲12%，為表現數一數二佳的期貨。

近幾年，美國各地牧場遭遇乾旱，限制畜牧業者增加牛隻數量的能力，使美國牛隻數量持續減少。美國農業部報告顯示，今年1月牛隻總頭數為8,670萬頭，為1951年來最少。

不過，即便未來幾個月內牛肉價格上漲，預料將不會削弱牛肉需求。荷蘭合作銀行（Rabobank）資深肉牛分析師齊默爾曼表示，接下來幾個月是烤肉季，零售商及食品服務業者明白，需求的最佳時機已經來到。

為趕上市場需求，一般不被當作肉牛的牛隻，例如乳牛以及繁殖用的小母牛，也被用來增加牛肉供給。齊默爾曼說，生產者也變得更擅於養出重量更重的牛隻，過去50年來，每隻牛所能產出的牛肉，成長了近一倍。

但牛隻數量低迷，仍提高了肉品包裝商要取得牛肉的成本，致使利潤轉為負值。泰森食品牛肉事業上季虧損2.58億美元。

烤肉 美國

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