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擴大北美市場！大韓航空、達美航空入股加拿大飛航二哥

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
大韓航空（Korean Air）與達美航空將合資入股加拿大西捷航空（WestJet），擴展北美市場。路透
大韓航空（Korean Air）與達美航空將合資入股加拿大西捷航空（WestJet），擴展北美市場。路透

大韓航空（Korean Air）與達美航空9日宣布，將合資5.5億美元入股加拿大飛航二哥西捷航空（WestJet），以擴展兩家公司的市場。

南韓經濟日報報導，根據兩家航空業者與西捷航空母公司Onex Corp簽署的協議，大韓航空將以2.2億美元取得西捷10%股權，達美將以3.3億美元取得15%股權，Onex Corp仍將是西捷最大股東。兩業者表示，入股西捷將擴大往返加拿大與北美、歐洲和亞洲的營運。

西捷航空創立於1996年，為加國的廉航先驅，航線目前遍及北美、中美洲、加勒比海和歐亞逾100個地點，旗下飛機近200架。而加拿大為全球第七大航空市場，規模估計達330億美元。

大韓2020年收購韓亞航空（Asiana Airlines），近期晉身全球第11大全服務航空公司（FSC），入股西捷被視為增進北美市場競爭力的策略性舉措。大韓入股西捷後，預料會增加往返南韓與北美的航班，並藉由西捷在拉美地區的廣大網絡，開發當地的新航線。

航空業者間的合資夥伴關係，是超越聯營航班協議的最高層級的商業合作。聯營航班讓業者能共享航班，並分享成本與營收。達美與大韓航空在2018年建立合資夥伴關係以來，創造出營運綜效，帶動往返美國和亞洲間的航班顯著增加。

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