美元資產爆賣壓 預示長期資金轉移已啟動

近來美國資產遭遇賣壓、資金轉向歐洲市場，投資機構認為，這顯示退休金基金及其他大型機構經理人已啟動更長期性地削減美元曝險行動。

華爾街銀行業表示，資產額數兆美元的各大投資機構陸續開始削減美元部位，因經理人擔憂美國總統川普的決策混亂、且頻頻攻擊聯準會（Fed），以及貿易戰帶來的衝擊。

雖然美股指數已收復4月2日「解放日」以來的失土，但今年來美股仍然下跌，表現在全球排名末段班，美元指數今年來也貶值逾7%，一些投資機構表示「資金逃離」美國，轉入德國公債等資產。

百達資產管理公司策略長鮑利尼表示，「這種現象正在發生。速度雖慢，但無可避免」。由於歐股相對便宜，加上德國擴大國防支出催化經濟成長，使歐洲成為「最合乎邏輯的」歸宿。

美國銀行（BofA）每月基金經理人調查顯示，3月投資機構減持美股幅度為「空前之最」，轉入歐股的比重為1999年來之高。晨星數據也指出，5月初美股指數型基金（ETF）資金進一步流出，但債券ETF已吸引一些資金回流；資金流向歐洲，部分是源於歐洲機構因「愛國」而把資金投入當地國防等類股。

資金「離美入歐」，也帶動歐元升值。投資銀行業者指出，機構投資人持續進行賣美元／買歐元現貨交易。美國銀行G10外匯策略主管范瓦奇地斯表示，美銀已看到「最近幾周出現實質的機構美元賣壓」。

芬蘭Veritas退休金保險公司上季減持美股，投資長威克史東姆表示，美股股價偏高，並提到「關稅不確定性以及宣告，使美股的不可預測性更高，我們不願支付美股溢價」。

資產規模1,490億澳幣的澳洲UniSuper年金計畫擁有高額美國資產。投資長皮爾斯表示，「坦白說，我認為我們的美國資產投資已經過頂」。

丹麥各大退休金基金上季也淨賣出美國資產，為2022年以來首見，購買歐洲上市股票金額則是2018年來高點。法國巴黎銀行全球總體策略主管布朗指出，若歐洲年金基金將美國資產配置比重降到2015年水準，相當於淨賣出價值3,000億歐元的美元資產。

連美國退休金基金都在考慮美國資產部位。資產額達3,500億美元的加州教師退休金體系投資長史考特．陳表示，「由於美國資產遭到針對，使我們面臨是否要分散投資的問題」。

美元今年來大幅貶值，使持有美國資產卻未做匯率避險安排的投資者特別難熬。美銀估計，瑞這些機構將美元避險比率提高到新冠疫情前水準，歐洲機構須對美元資產進行2.5兆美元的避險操作，將進一步壓低美元匯率。

但許多投資機構不急著做決定，因為考慮到美國市場長期成長的好處。分析師也表示，資金逃離美國的勢頭有其限制，因為美國股市及公債市場太深，且流動性高。