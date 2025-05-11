刺激觀光 泰國放寬佛教節日特定場所可賣酒

今天是佛教節日衛塞節，為了刺激觀光，泰國政府趕在今年衛塞節前夕通過放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制地點在國際機場、娛樂場所、旅館、觀光景點和大型國際活動場所等。

在泰國賣酒有時間限制，可以賣酒的時間是每天早上11時到下午2時，以及下午5時到午夜12時，遇上佛教節日則整天都不能賣酒。

這項限制令已有53年歷史，為了刺激觀光，相關業者曾多次向政府請願，希望放寬限制。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今年2月中旬責成政府單位重新檢視相關規定，研究放寬限酒令後可能的優缺點。

國家酒精政策委員會（National Alcoholic Beverage Policy Committee）3月建議放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制地點，可以販售的地點包括國際機場、娛樂場所、旅館、觀光景點和大型國家級和國際活動場所等。

這5個主要的佛教節日包括萬佛節（Magha Puja）、衛塞節（Visakha Pucha）、三寶佛節（Asalha Puja）、守夏節（the start of Buddhist Lent）和解夏節（the end of Buddhist Lent）。

王室公告8日刊登了這項新政策，並從昨天開始生效，也就是說今天的衛塞節在這些指定地點可以賣酒。泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）在政策公告後表示，這項政策是「2025驚艷泰國觀光體育年」活動的一部分，相信對旅遊業者會有助益。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康