美中貿易會談前夕白宮釋利多 美股淡定 投資人審慎以對

美國股市上周五（9日）幾乎文風不動，出現美國總統川普4月初宣布全面性對等關稅以來罕見喘息。美中周末在瑞士舉行貿易會談前夕，白宮頻頻釋出相關利多，但投資人審慎以對。

標普500指數一周下來下跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙下跌0.3%。費城半導體指數上周五上漲0.8%，台積電ADR漲0.7%，費半一周漲1.6%，台積電ADR跌1.5%。

川普已宣布和英國達成貿易協議，對中國大陸態度也有轉圜，表示願將關稅從145%降至80%。不過，對中國加徵關稅仍高，對全球兩大經濟體之間貿易形成嚴重阻力，中國海關新公布4月對美國出口衰減高達21％。

美國財政部長貝森特在內美中官員本周末會面，展開貿易談判。雙方均表示，這次會談首要目標是緩和緊張局勢。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）則指出，約有20多個貿易協議「就快談妥」，「有助於穩定市場軍心」。

但標普500指數反應平平，可見自4月低點4,982點反彈約14%後，對貿易協議進展的利多消息可能已提前反映在行情上。