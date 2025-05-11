美母親節支出 恐縮水14%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

川普關稅政策所造成的經濟壓力，已使美國人縮減慶祝今年母親節的預算，根據線上借貸市場LendingTree的調查，這項支出將會下滑14%。

LendingTree對2,000名美國消費者的調查顯示，持續的通膨和關稅對商品價格的預期影響，已重創消費者信心，在計劃購買禮物的受訪者中，56%表示受通膨和整體經濟情勢影響，將會減少支出。

LendingTree的調查顯示，71%受訪者計劃今年送禮物，其中42%要送母親、17%表示要送給伴侶，12%送禮對象是婆婆或岳母；50%受訪者表示，今年計劃的花費超出自己負擔能力。專家指出，母親節支出額下降可能是消費者支出普遍下滑的縮影。

一些零售商警告，關稅可能推升鮮花和包材等母親節必需品的價格。LendingTree的首席消費者金融分析師舒茲說，關稅對鮮花和巧克力等母親節商品的具體影響「仍有待觀察」，「但事實是，美國人應已料到，今年為母親採購的大部分物品價格至少會比去年貴一點」。

母親節 消費者 美國

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