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貿易利多難撐美股 專家：恐慌情緒仍在

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市上周五（九日）幾乎文風不動，出現美國總統川普四月初宣布全面性對等關稅以來罕見喘息。美中兩國周末在瑞士舉行貿易會談前夕，白宮頻頻釋出相關利多，但投資人審慎以對。

標普五百指數一周下來下跌百分之○點五，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數雙雙下跌百分之○點三，僅費半一周下來漲了百分之一點六。

川普已宣布和英國達成貿易協議，對中國大陸態度也有轉圜。不過，對大陸加徵關稅仍高，讓全球兩大經濟體之間貿易形成嚴重阻力，大陸海關新公布四月對美國出口衰減高達百分之二十一。

美國財政部長貝森特在內的美中官員預定本周末會面，為接下來談判鋪路。雙方均表示，這次會談首要目標是緩和緊張局勢。但標普五百指數反應平平，可見自四月低點四九八二點反彈約百分之十四後，對貿易協議進展的利多消息可能已提前反映在行情上。

Nationwide首席投資策略師哈克特說：「市場對貿易協議的樂觀正面臨現實的考驗，大家開始明白還會花上一段時間。」

華爾街日報專欄作家麥金塔說，整體氛圍卻讓人覺得，情勢比四月初前預期的還要糟，這表示這波反彈可能已經漲過頭。反過來看，黃金價格上漲、美元貶值，說明市場的恐慌情緒仍揮之不去。

通膨將是本周另一個焦點。美國四月消費者物價指數（CPI）預定周二發布，華爾街期待像三月一樣出現意外降溫，加上周四公布的零售銷售與生產者物價指數（PPI），都有助於投資人了解當前貿易緊張情勢對通膨和美國消費的影響。

指數 美國 華爾街日報

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