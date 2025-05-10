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熱度更勝AI？美企財報會議聚焦「一關鍵詞」 逾350家企業都提到

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美媒調查發現，標普500企業的首季財報會議中，最熱門關鍵字已不是人工智慧（AI），而由「關稅」取而代之。路透
美媒調查發現，標普500企業的首季財報會議中，最熱門關鍵字已不是人工智慧（AI），而由「關稅」取而代之。路透

2025年首季企業財報會議陸續登場之際，美媒調查發現，會議上最熱門的關鍵詞，已不是人工智慧（AI），而是由「關稅」取而代之。

CNBC報導，根據CNBC對AlphaSense彙編的會議紀錄所進行的分析，標普500上市公司第1季財報會議中，有超過350家公司在會議上提到「關稅」一詞，相較之下，言及「AI」的公司則少於200家。

關稅引發企業焦慮的原因，一部分是擔心關稅措施將推高物價、傷害消費支出，並讓經濟陷入衰退。4月一份調查顯示，超過60%的企業執行長預期，經濟在未來六個月將出現某種程度的放緩，且近四分之三的受訪執行長認為，關稅將衝擊公司業務。

引擎製造商康明斯（Cummins）投資人關係部門主管克盧洛（Christopher Clulow）於近期財報會議上說，「我們正步入一片未知領域，關稅在第2季產生的影響將更加顯著」，「關稅措施廣泛且變動的本質，已帶來極大不確定性」。

包含康明斯在內，許多公司都表示，關稅將讓公司難以預測業務狀況，因而無法發布精準財測。許多公司在首季財報會議上維持財測不變，表明靜待關稅情勢變化。

企業對於更新財測會感到猶豫，一部分是因為不確定關稅將如何影響消費者對經濟的看法。美國密西根大學4月消費者信心指數已下滑至1950年代初期開始發布數據以來最低水準。

拍賣和購物網站eBay執行長安農尼（Jamie Iannone）在上月底的財報電話會議中說，關稅「已對小型企業構成巨大的不確定性」，他還表示，進口商品價格可能攀升的疑慮已經影響消費者信心。

一些高階主管也直言川普政策不當，禮來（Eli Lilly）執行長里克斯（David Ricks）上周對分析師表示，「我們支持美國政府增進國內投資的目標，但不認為關稅是合適機制」。

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