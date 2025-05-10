消費者哭了…美牛隻數量創近75年最低 今夏牛肉價格必飆

美國牛隻數量來到70多年來新低，又即將迎接夏天烤肉季，消費者對牛肉需求強勁，使得活牛期貨、批發切塊牛肉及零售牛肉價格齊聲看漲，消費者恐面臨牛排、漢堡等食品價格節節高升，泰森食品（Tyson Foods）等肉品加工業者成本壓力也大增。

道瓊社報導，9日芝加哥商品交易所（CME）活牛期貨價格上漲0.2%，寫下每磅近2.15美元的高價紀錄。根據FactSet資料，活牛期貨是今年迄今表現最佳的期貨之一，漲幅12%；與去年同期比較，漲幅更有22%之多。

未來幾個月內，高漲的肉價預期將不會削弱牛肉需求。荷蘭合作銀行（Rabobank）資深肉牛分析師齊默爾曼（Lance Zimmerman）表示，接下來幾個月是烤肉季節，零售商及食品服務業者明白，需求的最佳時機已經來到。

而此時，美國牛隻數量萎縮至新低。根據美國農業部報告，今年1月牛隻總頭數為8,670萬頭，數量是1951年來最少。

近幾年，蔓延全國牧場的連續乾旱，限制畜牧業者增加牛隻數量。為趕上市場需求，一般不被當作肉牛的牛隻，例如乳牛以及繁殖用的小母牛，也被用來增加牛肉供給。齊默爾曼說，生產者也變得更擅於養出重量更重的牛隻，過去50年來，每隻牛所能產出的牛肉，成長了近一倍。

但是牛隻數量實在太少，屠宰牛隻、加工處理的肉品包裝商苦於成本增加，利潤被壓縮。泰森食品就在最近的財報中，列出牛肉業務虧損達2.58億美元。其中包含了4.7億美元的牛肉包裝成本。泰森高階主管說，牛肉部門正面臨「最具挑戰性的市場情況」。

就算生產者已開始維持繁殖用牛隻數量的增長，以協助重建牛隻數量，但過程需花費18到24個月的時間。許多人質疑，到那時歷經牛肉大漲後，消費者可能已變得少吃牛肉了。