美債殖利率連兩周收高 美銀策略師：宜持有短債、避長債

美國總統川普宣布與英國敲定第一樁貿易協議，加上聯準會（Fed）貨幣決策結果不出市場所料，華爾街對風險性資產的胃口大開，美國公債價格隨市場緊張氣氛淡化回落，基準的10年期公債殖利率連續第二周上揚。

道瓊市場數據顯示，對Fed利率決策敏感的美國2年期公債殖利率一周來攀升4.4個基點至3.882%，周線連兩周走高，兩周累計升幅12.1個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期公債殖利率本周升高5.7個基點至4.374%，周線升幅是止於4月11日那周以來最大，且已連兩周走高。30年期殖利率周線同步升高4.1個基點至4.833%，也一連兩周收高。

貿易戰緩和曙光乍現

英國周四率先與美國敲定貿易協議，是川普4月宣布「對等」關稅以來達成的第一份協議，讓投資人大受鼓舞並期盼更多協議接踵而至，使美國降低對貿易夥伴國加徵的關稅。

備受矚目的美中貿易談判周末將在日內瓦登場，投資人期待美國財長貝森特和貿易代表葛里爾與中國大陸官員會晤後，能傳出好消息。川普對其他國家祭出的「對等」關稅已暫緩90天，但對中國大陸進口貨重課145%的稅率仍維持不變。

川普日前表示，對中國大陸關稅若降到80%「看來適宜」，似乎是在美中談判前夕釋出下調關稅的善意。但分析師認為，80%的稅率水準仍然太高，可能砸沉周末的談判。

Fed果如預期按兵不動

之前，Fed貨幣政策會後決議維持利率目標區間在4.25%~4.5%不變，與市場預期相符。川普近來頻頻催促Fed主席鮑爾降息，一度還威脅要開除鮑爾。

鮑爾在會後記者會上表明，川普的言論對聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策「毫無」影響。鮑爾並提到，川普的關稅可能「延誤」央行達成法定職責，即穩定物價和就業最大化。

後續市場關注焦點

除了屏息觀望華府與中國大陸及其他國家的貿易談判進展之外，投資人也將緊盯下周二（13日）公布的美國4月消費者物價指數（CPI）報告。分析師認為，4月CPI數據可能變動不大，因為川普關稅對物價即使造成影響，那些衝擊可能也要再過一陣子才會反映在官方通膨指標上。

投資人也將從下周四出爐的零售報告，以及周五的新屋開工和消費者信心數據，找尋關稅是否已打擊美國景氣和經濟展望的線索。

美銀策略師建議持有短債

精準料中美股今年漲勢將洩氣的美銀證券（BofA）投資策略師哈奈特表示，他認為貿易戰終究會達成妥協、敲定一些協議，整體關稅稅率勢必降下來。但有別於目前經濟學家的共識預測，哈奈特認為，關稅稅率提高到頭來將導致通貨緊縮壓力。

哈奈特表示，川普宣布任何新的貿易協議，可能觸動美股短暫漲勢，但投資人應視作「逢高賣出」的機會。

他此刻更擔心的是美國公債市場遭遇賣壓，特別是長天期公債，那將觸動資本重新配置，而新一波撤離美國市場的資本外流可能規模更大、更急促，導致市場失序且動盪不已。因此，川普和鮑爾能不能穩住美債殖利率曲線的長端，至關重要。

哈奈特建議目前宜持有短天期公債，直到Fed降利率或川普落實減稅政策為止。