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日本米荒釋出儲備米 農業聯合會出貨批發商僅3成

中央社／ 東京10日專電

日本自去年秋天以來出現米荒、米價飆漲情形，政府為平抑米價，釋出儲備米，但全國農業協同組合聯合會（簡稱全農）昨天表示，批發商精米的處理能力有限，3月競標標得的儲備米將近20萬噸中，出貨到批發商的數量僅占32%。

日本讀賣新聞報導，JA全農表示，3月透過競標標得的政府儲備米19萬9270噸中，截至5月8日僅6萬3266萬噸（占32%）出貨到批發商，比起截至5月1日的29%，僅高出3個百分點。

目前看來，儲備米要流通到市面上還需花一段時間，未能廣泛交到消費者手中，預估這些儲備米全數出貨到批發業者可能要等到7月。

日本政府3月實施儲備米競標共3次，共計31萬2000噸，前兩次競標的儲備米釋出21萬噸，其中逾9成約20萬噸是由全農標得。

全農表示，批發商要將米交貨到零售店等約需2至3週。全農平均每天將約2000噸至3000噸的糙米（日本稱玄米）出貨給批發商，但是批發商實施精米的處理能力有限，因此截至5月8日出貨的米僅6萬多噸。

日本產經新聞報導，政府考慮鬆綁參加儲備米競標的條件，以解開儲備米難流通至市面的僵局。

日本全國超市4月21至27日販售的米每5公斤平均價格是4233日圓（約新台幣880元），連續17週米價上揚，是去年同期的2倍以上。

均價 日本 消費者

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