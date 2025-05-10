快訊

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

美財長貝森特：美預計8月達債務上限 促國會行動

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
財政部長貝森特表示，目前可「合理」判斷美國「很可能」將在8月國會休會期間達到債務上限，呼籲國會議員採取行動。路透
財政部長貝森特表示，目前可「合理」判斷美國「很可能」將在8月國會休會期間達到債務上限，呼籲國會議員採取行動。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，目前可「合理」判斷美國「很可能」將在8月國會休會期間達到債務上限，呼籲國會議員採取行動。

路透社報導，貝森特在致聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的信中寫道：「在此鄭重地敦促國會在7月中旬原定休會之前提高或暫停債務上限，以保護對美國的充分信任和信用。」

美國今年1月超出國會批准的約36兆美元舉債上限，迫使財政部採取「非常措施」，以避免政府違約風險。

共和黨掌控的國會一直在協商提高債限，這是根據總統川普的政策優先事項所提出更廣泛的稅收和支出措施一環。

但目前相關磋商未能談出能讓參、眾議院通過的法案，促使貝森特寫了這封信。

他說：「先前的事件顯示，等到最後一刻才行動…將對金融市場、企業與聯邦政府造成嚴重的不利後果。」

貝森特又說：「未能暫停或提高債務上限，將對我們的金融體系造成嚴重破壞，並削弱美國的安全與全球領導地位。」

債務 美國

延伸閱讀

【專家之眼】兩強談判瑞士交鋒 如何解讀高低態勢

美中貿易會談將登場 白宮：不會單向調降對中關稅

美中談判前夕…又有新說法 川普：對陸關稅80%很合理

川普喊「許多貿易協議近了」 美股早盤小漲、台積ADR漲1.9%

相關新聞

美財長貝森特：美預計8月達債務上限 促國會行動

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，目前可「合理」判斷美國「很可能」將在8月國會休會期間達到債務上...

波蘭黃金儲備突破509噸 比歐洲中央銀行還多

波蘭國家銀行（Narodowy Bank Polski, NBP）行長格拉賓斯基（Adam Glapiński）宣布，N...

創新潮 勢難擋 華爾街看好AI大多頭

華爾街知名投資機構Wedbush在最新出具的報告裡指出，ＡＩ（人工智慧）深入日常生活，從聊天機器人到零售促銷個性化，創新...

亞洲富豪避險…削減美國資產 出脫美股美債

亞洲一些最富有的家族正在削減對美國資產的曝險，擴大布局歐洲和亞洲，反映川普反覆的關稅政策提高不可預測性。亞洲銀行業者認為...

陸廠轉移產能…印尼太陽能板 在美市占增

最新貿易數據顯示，多半為中國大陸公司擁有的寮國和印尼太陽能板廠已擴大美國市占率，趁柬埔寨、泰國等四個東南亞國家遭沉重的關...

Panasonic全球裁員1萬人

日本Panasonic控股公司9日宣布裁減1萬名員工，相當逾4%人力，並預計提列1,300億日圓（8.96億美元）的組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。