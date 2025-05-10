美財長貝森特：美預計8月達債務上限 促國會行動

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，目前可「合理」判斷美國「很可能」將在8月國會休會期間達到債務上限，呼籲國會議員採取行動。

路透社報導，貝森特在致聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的信中寫道：「在此鄭重地敦促國會在7月中旬原定休會之前提高或暫停債務上限，以保護對美國的充分信任和信用。」

美國今年1月超出國會批准的約36兆美元舉債上限，迫使財政部採取「非常措施」，以避免政府違約風險。

共和黨掌控的國會一直在協商提高債限，這是根據總統川普的政策優先事項所提出更廣泛的稅收和支出措施一環。

但目前相關磋商未能談出能讓參、眾議院通過的法案，促使貝森特寫了這封信。

他說：「先前的事件顯示，等到最後一刻才行動…將對金融市場、企業與聯邦政府造成嚴重的不利後果。」

貝森特又說：「未能暫停或提高債務上限，將對我們的金融體系造成嚴重破壞，並削弱美國的安全與全球領導地位。」