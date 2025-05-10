快訊

罵恐龍家長挨告引發集體怒火 教師獲不起訴捍衛言論自由

巴西總統訪俄羅斯 盼擴大雙邊貿易關注能源議題

中央社／ 聖保羅9日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天表示，希望擴大與俄羅斯的雙邊關係，特別是在能源領域，巴西對俄羅斯在小型核電廠方面的經驗極感興趣。

巴西通訊社（Agencia Brasil）報導，魯拉7日抵達莫斯科參加俄羅斯在二次世界大戰中戰勝納粹德國80週年慶祝活動，今天會晤俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）表示，巴西與俄羅斯有政治、商業、文化及科技上的利益，這次訪問的目的是加強和鞏固兩國之間的戰略夥伴關係。

根據巴西政府資料，2025年1月至3月，巴西與俄羅斯之間的貿易額約124億美元，巴西出口14.5億美元，進口109億美元，存在鉅額貿易逆差。

雖然如此，魯拉認為雙邊貿易關係成長潛力巨大，巴西希望與俄羅斯探討國防、航太、科技、教育等領域，尤其是能源議題，巴西對俄羅斯在小型核電廠方面的經驗極感興趣。

兩國總統在會晤期間簽署了科技領域的相關文件。蒲亭表示，巴俄關係保持穩定、高水平發展態勢，巴西在俄羅斯食品進口中保持領導地位，主要產品包括大豆、牛肉、未烘焙咖啡、禽肉及內臟、菸草；俄羅斯出口到巴西的產品主要是化肥和柴油。

巴西總統此次出訪正值美中貿易戰升級之際，魯拉與蒲亭會晤時表示，美國總統川普（Donald Trump）最近宣布的決定，單方面對世界所有國家的貿易徵收關稅，破壞了自由貿易、加強多邊主義和必須尊重各國國家主權的理念。

巴西總統訪問到10日，隨後將前往中國北京進行國是訪問，12日至13日出席第4屆中國-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）論壇，預定簽署至少16項雙邊協定。

俄羅斯 巴西 魯拉

延伸閱讀

白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意30天停火

巴西總統祝賀新教宗 盼延續方濟各遺志尋求和平正義

習近平批美：霸凌危害深重 中國統一無懼外部搗亂

習近平出訪前夕官媒稱中俄友好 分析指美國影響增強

相關新聞

波蘭黃金儲備突破509噸 比歐洲中央銀行還多

波蘭國家銀行（Narodowy Bank Polski, NBP）行長格拉賓斯基（Adam Glapiński）宣布，N...

創新潮 勢難擋 華爾街看好AI大多頭

華爾街知名投資機構Wedbush在最新出具的報告裡指出，ＡＩ（人工智慧）深入日常生活，從聊天機器人到零售促銷個性化，創新...

亞洲富豪避險…削減美國資產 出脫美股美債

亞洲一些最富有的家族正在削減對美國資產的曝險，擴大布局歐洲和亞洲，反映川普反覆的關稅政策提高不可預測性。亞洲銀行業者認為...

陸廠轉移產能…印尼太陽能板 在美市占增

最新貿易數據顯示，多半為中國大陸公司擁有的寮國和印尼太陽能板廠已擴大美國市占率，趁柬埔寨、泰國等四個東南亞國家遭沉重的關...

Panasonic全球裁員1萬人

日本Panasonic控股公司9日宣布裁減1萬名員工，相當逾4%人力，並預計提列1,300億日圓（8.96億美元）的組織...

比爾蓋茲喊捐所有財富

蓋茲基金會（Gates Foundation）主席比爾蓋茲表示，計劃在未來20年投入逾2,000億美元，對抗全球的貧窮、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。