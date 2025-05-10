歐股收紅 德股指數盤中創歷史新高
美國總統川普稱可能降低對中國關稅，讓市場預期美中於週末談判有機會降溫這兩大強權間的貿易戰，歐股市今天收紅。
倫敦FTSE 100指數上漲23.19點或0.27%，收在8554.80點。
法蘭克福DAX指數上漲146.63點或0.63%，收在23499.32點，盤中一度創新高紀錄23543.27點，收復川普4月關稅聲明以來的失土。
巴黎CAC 40指數上漲49.31點或0.64%，收在7743.35點。
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