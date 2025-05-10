比特幣重登10萬美元

全球最大數位資產比特幣自2月來首次突破10萬美元大關，全球貿易緊張局勢緩解預期為其帶來提振。

據CoinDesk資料，比特幣8日大漲5.3%至101,316.6美元，重回10萬美元價位，9日進一步上漲2.9%至104,330.3美元，其他主要加密幣也大多上漲。

在1月20日美國總統川普第二屆任期就職典禮當天，比特幣價格曾飆上10.9萬美元紀錄新高，但隨川普關稅計畫引發全球金融市場動盪，比特幣一度暴跌30%。

Pantera Capital的分析師柯斯莫．江表示，「這恰恰說明數位資產在市場上的高度需求，尤其是比特幣。買家愈來愈多。我們也看到了數位資產優勢：因為數位化，所以不會被課關稅。而且它們也是一種無國界的價值儲存方式。在經濟低迷期，數位資產將受惠。」

川普8日宣布與英國達成貿易協議，雖然完整細節仍將在未來幾周繼續磋商，但這是川普對美國貿易夥伴加徵高額關稅以來達成的首份協議。川普在他第二任期已成為數位資產提倡者，透過各種方式為加密產業鋪路，包括撤回對許多加密產業公司的法律行動、建立比特幣儲備、放寬監管規定，甚至親自投入產業。

對加密產業的看好已引發從事比特幣和其他加密貨幣投資的公司如雨後春筍般成立，並帶動一系列數位資產公司併購協議和公開上市計畫。