亞洲富豪避險…削減美國資產 出脫美股美債

亞洲一些最富有的家族正在削減對美國資產的曝險，擴大布局歐洲和亞洲，反映川普反覆的關稅政策提高不可預測性。亞洲銀行業者認為這是財管業務的大好機會。

彭博資訊報導，一家歐洲私人銀行巨擘的一位高階主管表示，近來全球富裕客戶和機構拋售美國資產的規模，是過去30年來所未見，可能會是轉為更長期趨勢的開端。

亞洲一位銀行高層，也從自己的投資組合中去除了60%的美國資產，認為持有現金和黃金更安全。一家為中國大陸億萬富豪管理資產的家族理財室，已完全出脫原本在美國持有的資產，將投資布局轉移到亞洲。

約十家超級富豪家族辦公室和顧問機構透露，正在減少曝險或凍結投資，主要對象是美股和美債，原因包括政策的快速變動、不確定性和經濟衰退風險。其中一些人因討論未公開的投資決策而要求匿名。

總部位於香港的Infinity Family Office執行長Henry Hau表示，一些家族儘管先前經歷網路泡沫、亞洲金融風暴和2008年金融海嘯後，都依然對美國資產保有信心，現在卻破天荒地考慮撤離部分美國資產，評估把20%-30%的美國投資組合，重新配置到中國大陸和歐洲。

彭博指出，幾個月前，許多亞洲商界精英還為川普勝選額手稱慶，帶動銀行和主要科技公司的股價創新高。如今卻轉為要撤出美國投資，顯現風雲變幻之快。

近年來一直在因應不動產危機衝擊的香港和中國大陸，以及經濟疲軟的歐洲，是受益於最近這波資金撤離美國的幾個主要市場。有許多重要中國大陸企業掛牌的香港股市今年已上漲逾13%，表現優於美股標普500指數同期的下跌約3%。

超級富豪離棄美國資產的廣度和時間目前還不明朗。許多富豪的投資組合當中，美國資產的占比依然偏高。儘管有些人撤退，但不少人還在觀望，並未積極出售美國資產。三位家族辦公室主管說，美國仍然是天堂，不易被取代，其中一人表示，美股長期仍具吸引力。

另據路透報導，在客戶尋求美元資產以外的替代品、避險需求增加之際，亞幣大幅升值，將提振有錢人對外匯產品的需求。新加坡最大銀行星展集團執行總裁陳淑珊說：「我們多數客戶是亞洲人，當他們本國的貨幣正在升值，對財管產品就擁有夠大的購買力。」

晨星資深分析師馬克達德指出：「若台灣壽險業者難以從美國固定收益投資，獲得具吸引力的回報，將為銀行創造機會，後者可以提供更多替代的財管方案。」