戴比爾斯人造鑽石事業喊卡

鑽石巨頭戴比爾斯（De Beers）將結束旗下的實驗室培育鑽石事業，比先前決定停售這種人造鑽石的行動更進一步，彰顯該公司致力於傳統的天然鑽石事業。

彭博資訊報導，這家鑽石礦商去年就宣布，將停售自製的人造鑽石，但當時尚未決定如何處理這個稱為Lightbox的人造鑽石生產部門。答案在8日揭曉，戴比爾斯宣布，將與潛在買家洽談出售Lightbox部分資產，包括庫存在內。

戴比爾斯擁有製造合成鑽石的技術，但一直拒絕把合成鑽石當珠寶銷售，唯恐有損天然鑽石吸引力。但隨著人造鑽石接受度提升並開始與天然鑽石直接競爭，戴比爾斯2018年也推出自己的人造鑽石品牌。

成立Lightbox的用意，是比照競爭對手以大幅折扣價銷售合成鑽石，設法把價格壓低，藉此在消費者心目中明確區分傳統鑽石與於實驗室培育鑽石的差別。對戴比爾斯來說，實驗室培育鑽石現在的批發價比Lightbox人造鑽石還便宜許多，削弱維持這品牌的理由。