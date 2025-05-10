快訊

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

印巴空戰 美官員：巴國殲10擊落印度2戰機

母親節假期防劇烈天氣 吳德榮：下周一轉晴熱、520再有梅雨鋒侵擾台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果研發智慧眼鏡晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服器等等未來設備的大腦。

情人士透露，該公司智慧眼鏡晶片的研發取得了進展，這表明蘋果正加緊努力以挑戰Meta Platforms的Ray-Ban眼鏡。

近年來，該團隊已成為蘋果產品開發引擎的關鍵組成部分，特別是2020年起以自研Mac晶片取代英特爾處理器之後。根據要求匿名的知情人士，該團隊還在開發將用於未來Mac設備以及支援Apple Intelligence平台的AI伺服器晶片。

蘋果公司代表拒絕發表評論。

這款眼鏡處理器基於Apple Watch所用晶片，能耗低於iPhone、iPad和Mac等產品的組件。

該公司計劃明年底或2027年開始量產這款處理器，這意味如果一切順利，眼鏡產品可能將在接下來兩年左右面世。跟蘋果的其他主要晶片一樣，台積電（2330）將負責生產。

與此同時，AI伺服器晶片將是蘋果首款專門為此打造的處理器，用於遠程處理Apple Intelligence請求並回傳訊息給用戶設備。目前這項任務由包括M2 Ultra在內的高端Mac晶片承擔。The Information報導稱，這個AI伺服器項目將使用與博通共同開發的組件。該項目代號為Baltra，計畫2027年完成。

團隊 情人 眼鏡

延伸閱讀

暗示晶片關稅？川普嘆：若課50或100%關稅「就不會跑去台灣」

京元電調高資本支出 因應AI晶片測試需求

「晶片被台灣偷走」川普喊當年就該課50～100％關稅！網嗆：快點課滿

英特爾傳與NVIDIA、Google洽談採用18A製程 挑戰台積電霸主地位

相關新聞

創新潮 勢難擋 華爾街看好AI大多頭

華爾街知名投資機構Wedbush在最新出具的報告裡指出，ＡＩ（人工智慧）深入日常生活，從聊天機器人到零售促銷個性化，創新...

亞洲富豪避險…削減美國資產 出脫美股美債

亞洲一些最富有的家族正在削減對美國資產的曝險，擴大布局歐洲和亞洲，反映川普反覆的關稅政策提高不可預測性。亞洲銀行業者認為...

陸廠轉移產能…印尼太陽能板 在美市占增

最新貿易數據顯示，多半為中國大陸公司擁有的寮國和印尼太陽能板廠已擴大美國市占率，趁柬埔寨、泰國等四個東南亞國家遭沉重的關...

Panasonic全球裁員1萬人

日本Panasonic控股公司9日宣布裁減1萬名員工，相當逾4%人力，並預計提列1,300億日圓（8.96億美元）的組織...

比爾蓋茲喊捐所有財富

蓋茲基金會（Gates Foundation）主席比爾蓋茲表示，計劃在未來20年投入逾2,000億美元，對抗全球的貧窮、...

蘋果研發智慧眼鏡晶片

蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。