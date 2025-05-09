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東京新創盛會 台灣AI團隊提能源轉型、高齡化解方

中央社／ 東京9日專電

亞洲最大規模新創盛會SusHi Tech Tokyo 2025昨天在東京開幕，逾600家公司參與。在國家發展委員會支持下，台灣有20家擁有尖端AI技術的新創公司參展。東京都知事小池百合子還到台灣館交流。

2025年永續高科技城市東京展（SusHi Tech Tokyo2025）8日於東京國際展示場舉行開幕典禮，小池百合子上台以英文致詞時表示，「東京要更加地成長才行，將儘速地將新創公司扶植成大的『獨角獸』」。

東京都政府大力扶植新創企業，決心擴大規模，今年度編列要支援新創企業成長的預算就編列了525億日圓（約新台幣110億元）。

台灣的國家新創品牌Startup Island TAIWAN於8日起在東京舉辦台灣AI科技週（Taiwan AI Tech Week），活動期間橫跨5月8至10日的SusHi Tech Tokyo。

這次約有20家受國際矚目的台灣AI新創團隊，攜帶尖端技術齊聚東京，針對日本市場少子高齡化、能源轉型等挑戰，提出突破性解決方案，為產業開創嶄新局面。

台灣館參展的新創公司當中，在生技醫療領域，精拓生技開發可依患者需求客製化的腫瘤模型，事前測試抗癌藥物效果的「分身醫療」技術，可協助降低副作用、提升治療準確性。

精拓生技於2024年榮獲SusHi TechTokyo、KOZAROCKS、RAMEN Tech、亞洲創業獎（AEA）等競賽大獎，4月入選沖繩科學技術大學院大學（OIST）加速器計畫。該所大學有日本政府出資、日本內閣府管理。

在自駕車技術領域，台灣智慧駕駛專注開發高爾夫球車、物流車等特殊車輛的自駕技術，結合軟硬體一體化的技術，為交通人力短缺的地區打造永續交通模式，已在沖繩宮古島完成測試。

在能源管理領域，聯齊科技為家庭及企業提供高效運用再生能源的電力管理系統。聯齊科技攜手東京電力公司，打造分散式能源最佳化萬物聯網（Internet ofEverything, IoE ）平台。

聯齊科技自2017年進軍日本市場以來，與東京電力公司及中部電力公司深度合作，2023年榮獲日本經產省頒布的「年度新能源大賞會長獎」。

SusHi Tech Tokyo高度關注農業、飲食、資源循環等領域。台灣館當中，專注於扶植食農與氣候永續創新企業的台灣加速器「好食好事」，攜手3家來自食農、物流與循環經濟領域的科技新創—悠由數據、築鏈科技、宜可可循環經濟，共同參展。

這次是好食好事首度組團到日本參加SusHi TechTokyo，也是台灣少數以食農科技為核心，進軍國際創新平台的重要行動。

參展團隊當中，宜可可循環經濟是以智慧回收設備打造循環經濟場域，其回收機能回收空瓶、罐、杯及乾電池，在台累積逾170萬人次使用，是全球回收瓶數量最高的機型之一，助力品牌實踐永續並強化消費者參與。

本屆SusHi Tech Tokyo展期至明天為止。明天首度設立一般民眾可參與的公眾日，大人、小孩都能到會場體驗未來都市型態，包括體驗電動台車的行駛、月球表面探索車的操縱等，也將安排與在國際太空站的日籍太空人大西卓哉通訊。

SusHi Tech Tokyo首屆於2023年舉辦，今年是第3屆，參展的新創公司多達613家，遠高於去年的434家，規模創新高，預估吸引5萬人進場。

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