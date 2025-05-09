川普樂觀看待美中貿易談判 亞股大多收高

美國總統川普與英國達成了貿易協議，並暗示可能對中國調降關稅，美中官員也將在週末舉行關鍵的貿易談判，投資人日益看好貿易戰最壞情況已過，亞洲股市今天收盤大多應聲上揚。

法新社報導，川普（Donald Trump）4月初宣布全球對等關稅措施後，一度引發市場強震及世界經濟衰退疑慮；但此後已有多國排隊與美國談判，以避免面臨最嚴重關稅，投資人情緒也已顯著改善。

英國昨天成為首個宣布與美國達成貿易協議的國家，英國車關稅獲得降低，銷往美國的鋼鋁品取消關稅；美國則換得英國將對其牛肉和其他農產品開放市場。

儘管英美兩國在數個貿易領域仍待磋商，但川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）皆為這份「歷史性」協議喝采。川普還說，這份協議應被視為其他國家的榜樣。

但分析師指出，投資人更感興奮的是川普對於美中即將展開的貿易談判所發表的評論。他暗示可能放寬對中國的嚴苛關稅，而北京也可能因此取消部分對美國課徵的125%高關稅。

川普告訴媒體記者，他認為美中貿易談判會有「實質性」進展。當川普被問到美方是否可能調降關稅，他回答：「有此可能。…現在是145%，不能再高了，所以我們知道會降低。我認為我們（美中）會有非常良好的關係。」

明後兩天美國的財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將在瑞士與中國國務院副總理何立峰進行談判，這將是川普4月宣布關稅措施後兩國首度正式談判。

亞股今天追隨美國股市昨天走揚行情，並延續本週以來的漲勢。東京股市在投資人看好日本與美國貿易談判前景下，收盤勁揚1.56%；香港股市收高0.4%，雪梨、台北、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收漲。

不過，上海股市收盤下跌0.3%，因為數據顯示在川普關稅開始生效下，4月中國對美國出口額較去年同期下滑約1/5。首爾股市今天也收低。