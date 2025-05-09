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Panasonic大裁員「今年將砍1萬人」 EV電池部門獲利預期增39%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Panasonic控股公司9日宣布今年度將裁減1萬名人力，支出8.96億美元進行結構重整。路透
Panasonic控股公司9日宣布今年度將裁減1萬名人力，支出8.96億美元進行結構重整。路透

日本Panasonic控股公司，9日宣布裁減1萬名人力，預計提列1,300億日圓（8.96億美元）的組織整頓成本，作為該集團持續推動的管理革新行動的一環。

Panasonic表示，預計在截至明年3月的本會計年度進行，裁減人力的一半為日本員工，其餘為海外員工。該公司將重新評估旗下公司的營運效率，特別是銷售和後勤部門。

Panasonic同日也預期，關鍵的電動車（EV）電池製造部門，在本年度的營業利益，預料將躍增39%，達1,670億日圓（11.5億美元）。Panasonic為特斯拉EV的電池供應商。

Panasonic 人力 日本 電動車

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