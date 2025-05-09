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反制美限礦產出口後 中國大陸稱有境外實體參與走私

中央社／ 台北9日電

近年中國為反制美國，對中重稀土等戰略礦產實施出口管制。中國商務部今天表示，商務部、公安部及國家安全部等多個部門召開專項會議，提到部分境外實體與境內不法人員勾結走私戰略礦產，會重點打擊這些走私行為。

據中國商務部網站，中國國家出口管制工作協調機制辦公室組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、最高人民法院、最高人民檢察院、國家郵政局等部門9日在廣東省深圳市召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會，部署各項具體工作。

會議指出，加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。中國對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。

會議表示，為避免戰略礦產非法外流、維護國家安全，同時促進合規貿易，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的任務。

會議強調，各部門要加強源頭管控，針對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法，重點打擊戰略礦產走私出口；並要深挖幕後非法實體和走私網絡，堅決打深打透，對不法分子形成有力震懾。

會議要求，各部門要加強執法司法能力，提升辦案成效；加強與港澳海關合作，確保實現國家出口管制目標。

近年中國為反制美國，先後多次對不同種類的戰略礦產實施出口管制。今年2月，為反制美國對中國加徵10%的關稅，中國宣布對鎢等稀有金屬或稀有元素實施出口管制。

今年4月，為反制美國對中國加徵34%的對等關稅，中國宣布對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。

2023年，中國政府宣布對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制，視為對美國晶片封鎖的反制。

北京 稀土 美國 走私 關稅

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