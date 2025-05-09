華爾街大多頭：AI是第4次工業革命 最看好台積電、輝達等科技股

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出，AI深入日常生活，從聊天機器人到零售促銷個性化，創新狂潮已勢不可擋，所以，儘管有關稅衝擊，科技股長期仍看多。他點名30檔科技股能稱霸AI時代，其中包括台積電。

長期以來都是華爾街AI大多頭的艾夫斯預計，AI革命還會持續好幾年。他在周四發布的新報告裡直接稱「這是第四次工業革命」，「代表40年來最大的技術變革」。

許多公司及其投資人將有機會賺翻天。艾夫斯最看好六大領域的30家科技公司。在半導體和硬體製造商方面，他稱輝達（Nvidia）執行長黃仁勳為「AI教父」，也持續看多超微和台積電，「台積電做為全球領先的晶圓代工廠，將成為全球AI投資增長的受惠者」。

在雲端巨擘領域，艾夫斯預測2025年光雲端巨擘的AI資本支出，可年增40%到超過3,250億美元，「微軟是領頭羊，但谷歌、亞馬遜、甲骨文緊追在後」。

另外，AI客服、搜索優化、廣告個性化和動態定價，都將讓消費者網路公司受惠。蘋果（因全球最終將有四分之一人口透過蘋果設備接觸AI）和Meta的前景最光明。

陸股的代表是阿里巴巴和百度；自駕和機器人領域有特斯拉和核能新創事業的Oklo；在資安領域，Zscaler、Palo Alto Networks和CyberArk都深具潛力。

雖然關稅仍是隱憂，但艾夫斯認為長期而言傷不了AI革命。Research的Dennis DeBusschere也樂觀期待投資人重回大型科技股的懷抱，因他預計美國經濟頂多放緩，應不致於陷入衰退。