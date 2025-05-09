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路透：NVIDIA傳再為中國推降規版H20晶片 克服美國管制

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

路透引述知情人士的話報導，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內，在中國大陸市場推出H20人工智慧（AI）晶片的降規版，以因應美國的出口管制。

知情人士透露，輝達已通知中國大陸的主要雲端運算供應商等大客戶，計劃在7月推出降規版H20晶片，成為輝達a為維持中國大陸市場地位所做的最新嘗試。

在美國前總統拜登對能出口到中國大陸的AI先進晶片設下運算能力限制後，輝達設計出H100的降規版晶片H20，但4月又收到美國政府通知，要出口H20到中國大陸前須先取得許可證，形同封殺H20進入中國大陸市場之門。

報告指出，輝達已設定了新的技術門檻，將指引修改版晶片的設計。知情人士說，這些規格將導致效能比H20大幅降級，包括記憶體容量大幅減少。另一名消息人士說，下游客戶有可能修改模組配置，以調整晶片的效能水準。

輝達拒絕發表評論。美國商務部沒有立即回應置評請求。

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