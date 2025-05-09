巴菲特簽名書拍賣最高達10萬美元 慷慨捐助家鄉公益

「股神」巴菲特向來熱心公益，今年在波克夏年度股東大會上拍賣簽名書，最高拍賣價達到一本10萬美元，拍賣所得款項將捐助波克夏總部所在的內布拉斯加州奧瑪哈市慈善機構。

今年波克夏股東會販售《波克夏60年》的60周年專書書，在股東會上供與會股東購買，其中18本有巴菲特和作者索娃（Carrie Sova）的簽名，想買的人只能參加拍賣競標。

首輪拍賣的簽名書有八本，在股東會前進行線上拍賣，最高一本拍得10萬美元。其餘十本在上周五、六的股東會系列活動上拍賣，吸引50多人投標，最高出價6萬美元。

巴菲特在拍賣募款活動前就已表明，他個人會另再捐出與募得金額完全一致的款項，給奧瑪哈市的遊民收容所Stephen Center。Stephen Center執行長科諾夫說，他們收到了130萬美元的捐款，「沒有文字足以表達我們對如此慷慨的感謝」。