亞洲夥伴得耐心等！美商務部長：日韓貿易談判不會像英國這麼快

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8日表示，相較於美國總統川普於同日宣布的英國貿易框架協議，與南韓和日本的貿易談判可能需要更長時間才能完成，顯示部分亞洲夥伴在關稅減免方面恐怕還得耐心等待。

盧特尼克在接受彭博電視專訪時指出：「你得花非常多時間和日本、南韓談，這些不會是快速的協議。」

他補充，印度目前表現出高度合作意願，「當然有可能」成為下一個與美國達成協議的國家之一，但他也提醒，「這是非常繁重的工作」。

盧特尼克指出，若要與印度達成協議，可能涉及多達7000項關稅項目需進行修改或調整，「這需要時間，也需要大量工作，所以給我們一點空間，不要急著施壓」。

他表示，希望這些初步協議能成為各自區域的範本，對外說明美方願意在何種讓步下提供關稅減免，「我們正試圖讓各方理解如何與美方做生意的框架，好讓整個過程推動得更順暢」。

作為主導貿易談判的重要人物，盧特尼克強調川普提出的「10%關稅底線」仍是談判的基本門檻，若各國未積極開放市場，可能面臨更高的關稅。他並指出，與英國的協議顯示，各國仍有機會爭取川普針對汽車、金屬等涉及國安的產業關稅予以放寬。

川普8日稍早宣布與英國達成框架協議，內容包括美方在汽車、鋼鐵、鋁等產業的關稅提供有限減免，換取對美出口市場的擴大與通關程序加快。但美英雙方官員均坦承，仍有不少細節待釐清，包括數位稅與食品標準等長期爭議問題。

川普在記者會上表示，與其他國家的協議也「非常接近」簽署，「我們正在洽談多項協議」。

該項英國協議發布之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）正準備前往日內瓦，周末將與中國官員展開新一輪貿易會談。自川普今年稍早宣布加徵關稅以來，美中雙方持續進行關稅報復戰，對全球經濟構成威脅。與傳統盟邦的談判相比，與中國的磋商預料將更為複雜。

不過川普8日也釋出善意，表示若談判進展順利，他願意調降對中關稅，「我認為我們將建立一段非常良好的關係」。