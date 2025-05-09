魔鬼藏在細節裡！美英貿易協議中 英國將中國投資否決權交給美國

英國《每日電訊報》8日報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）與美國總統川普（Donald Trump）達成了一項英美貿易協議，該協議引發了外界對英國主權與對華政策的關注。

報導指出，作為協議的一部分，英國同意讓美國對中國在英國的投資擁有實質性的審查權，這被形容為美國對英國對華投資的「否決權」。此舉引發了英國國內對主權受損的擔憂，反對黨議員批評施凱爾政府在與美國的談判中讓步過多。

雖然部分關稅有所降低，例如英國出口至美國的汽車關稅從27.5%降至10%，鋼鐵和鋁的關稅降至零，但大多數商品仍面臨10%的基本關稅。經濟學家估計，這些關稅將使英國出口損失約95億英鎊，對GDP的增長貢獻僅為0.1%。

英國同意將美國牛肉的進口關稅從最高20%降至零，為美國農民創造了約50億美元的出口機會。然而，英國政府堅持不接受含有激素的美國牛肉，以維持與歐盟的食品標準一致性。

協議未涵蓋製藥和影視產業，這些行業仍面臨不確定性。特別是影視產業，可能受到美國對外國電影徵收高達100%的關稅的影響，對英國的影視出口構成威脅。

這項英美貿易協議在某些方面為英國帶來了短期的經濟利益，但也引發了對國家主權和長期經濟戰略的質疑。特別是對中國投資的審查權問題，可能對英國未來的對外經濟政策產生深遠影響。

雖未如前任保守黨政府般高調對抗北京，施凱爾政府在實務層面仍保留對中國的高度戒備：繼續維持對華為參與英國電信基礎建設的限制；在與中國的投資往來方面，採行「風險導向」管理方式，與歐盟類似，但現因美英貿易協議而面臨更強的美方主導色彩。

批評者認為將中國議題「外包」給美國審查，削弱了英國主權與戰略自主性。工黨部分成員擔憂長期依附華府將使英國外交陷入被動。部分溫和派與金融界人士則支持此舉，認為在全球供應鏈重整與美中對峙下，強化與美國結盟是英國避免邊緣化的現實選擇。