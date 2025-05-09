油價反彈近3% 黃金續跌守住3,300美元關卡

隨著美國總統川普宣布與英國達成一項貿易框架協議，周末美中貿易會談又將在瑞士展開，提振了市場對未來美國可能達成更多貿易協議的樂觀情緒，周四（8日）油價反彈大漲近3%，金價則延續跌勢，不過跌幅在收盤時縮小。

周四布蘭特原油期貨收漲 1.72 美元，或 2.81%，結算價報每桶62.84美元。美國西德州原油期貨上漲1.84美元，或3.17%，報每桶59.91美元。

川普周四宣布美英達成貿易框架協議，市場因而樂觀未來跟其他國家也能陸續談定貿易協議。尤其是本周末將啟動的美中磋商，川普表示，如果談判進展順利，對中國商品課徵的145%關稅可能會下調。先前全球兩大經濟體之間的貿易戰，令市場擔憂原油消費成長將放緩。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）分析師Ole Hvalbye表示，對於貿易談判的樂觀情緒為市場提供了支撐。CIBC Private Wealth Group的資深能源交易員Rebecca Babin也說，周四「風險資產的真正推動力似乎是，市場對美中貿易談判取得進展的樂觀情緒重新升溫」；「不過值得注意的是，市場對原油的整體情緒依然壓倒性看空」。

例如，供應方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將增加石油產量，將對油價構成壓力。花旗分析師另也提到，美國和伊朗若達成核子協議，可能會使布蘭特油價跌至每桶50美元，因全球供應增加；如果沒有協議，則可能會漲至70美元以上。花旗將布蘭特原油三個月的價格預測從每桶60美元下調至55美元，但維持今年每桶60美元的長期預測。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四延續周三收跌1.96%的頹勢，盤中最低再挫2.25%，跌破每英兩3,300美元關卡至3,288.93美元。收盤時跌幅縮小至1.75%，重回3,300之上，報每英兩3,305.72美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn認為，「如果美中也達成貿易協議，那麼上行阻力將會很大，黃金應該會回落，至少會跌至3,200美元」。自川普宣布關稅以來，被廣泛視為地緣政治不確定的避險工具黃金，多次刷新歷史高價。現在美國在貿易談判方面有了積極進展，抑制了黃金的避險需求。