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好市多找Affirm聯手 會員官網購物可「先買後付」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
好市多（Costco）找Affirm合作，為會員的線上購物提供先買後付服nnhoks。路透
好市多（Costco）找Affirm合作，為會員的線上購物提供先買後付服nnhoks。路透

全球大型連鎖量販巨擘好市多（Costco）周四發布股東函宣布，將與提供先買後付服務的金融科技公司Affirm合作，讓通過審核的好市多會員在官網進行線上購物時有分期月付的選擇。這種支付方式預計有利好市多銷售高單價商品。

因為利率與通膨壓力，現有愈來愈多的消費者改以分期支付來替代信用卡。而美國先買後付市場的競爭十分激烈，除Affirm之後，還有Klarna、PayPal等業者角逐。

Affirm與Klarna一直在歐美市場搶地盤。全球零售龍頭沃爾瑪（Walmart）原本與Affirm合作，但計劃轉投Klarna陣營。Klarna已與沃爾瑪投資的金融科技公司OnePay達成合作。

好市多是全美第三大零售商，官網顯示尚未與Klarna合作。

好市多 沃爾瑪 通膨

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