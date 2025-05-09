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比特幣睽違3個月重登10萬美元 貿易改善加數位免關稅優勢發威

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣自2月以來首次突破10萬美元大關。路透
比特幣自2月以來首次突破10萬美元大關。路透

比特幣自2月以來首次突破10萬美元大關，全球貿易緊張局勢緩解的預期為其帶來提振。

根據CoinDesk資料，比特幣周四上漲5.15%至102,826.5美元，其他主要代幣也大多上漲。1月20日，美國總統川普第二個任期的就職典禮當天，比特幣價格曾飆上創新高的10.9萬美元左右。而後隨著川普推進關稅計畫引發全球金融市場動盪，比特幣一度暴跌30%。

Pantera Capital的分析師Cosmo Jiang表示，「這恰恰說明數位資產，尤其是比特幣，在市場上的高度需求，現在的買家愈來愈多。我們也看到了數位資產的優勢：因為數位化，所以不會被課關稅。而且它們是跨國界的價值儲存方式。在經濟低迷期，數位資產將受惠。」

川普周四宣布與英國達成貿易框架協議，這是川普對美國貿易夥伴加徵高額關以來達成的首份協議，並表示最終細節將在未來幾周繼續磋商。根據該協議，英國將加快美國商品的通關流程，並降低農業、化工、能源和工業出口品的壁壘。

川普 比特幣 美國

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