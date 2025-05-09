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美英達成貿易協議 專家：象徵性大於經濟意義

中央社／ 華盛頓8日專電

美國總統川普上任以來關稅措施不斷，他今天宣布和英國達成首個貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入並降低非關稅壁壘。美聯社報導，這項協議範圍廣泛，細節卻相當有限，專家直言，象徵性大過於經濟實質意義。

川普今天在白宮宣布與英國達成協議，這是他4月初對全球各國加徵關稅以來，首個達成的協議。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也透過電話越洋連線表示，這項「重要的」協議將促進兩國貿易。

川普4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅。各國把握時間與美談判，希望把關稅傷害降到最低。

白宮表示，這項協議將使美國牛肉、乙醇及其他農產品能擴大進入英國市場，也將讓英國汽車、鋼鐵產品更容易進入美國消費者市場。

美國商務部指出，美國仍將維持對英國輸美商品課徵10%的關稅；不過，根據美英協議，英國汽車製造商每年出口至美國的車輛配額為10萬輛，並適用10%的「對等稅率」，超過配額後，稅率將提高至25%。

美聯社報導，這項協議某種程度上支持了川普論點，也就是提高關稅的做法可以帶來打開海外市場的協議。但經濟學家的反應較為冷淡，認為英國對美國來說並不是夠大的貿易夥伴，無法對美國經濟產生真正重大的影響。

TD銀行集團首席經濟學家卡蘭奇（Beata Caranci）表示，「這更多是象徵性，而非經濟性」。這些初步的宣布「更多是在邊緣進行微調、緩解痛點，而非貿易戰的結束。」

英國是美國第4大出口市場，儘管今年只占了美國出口總額的4.5%。

美國有線電視新聞網（CNN）引述投資銀行摩根大通（JPMorgan）說法表示，協議的範圍似乎有限，分析師孟克斯（Allan Monks）也說，對英國而言，這項協議的經濟利益十分有限。

根據美聯社整理，協議內容還包括英國輸美鋼鐵將可豁免關稅，不會面臨美國對進口鋼鐵徵收的25%關稅；英國飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）的發動機和飛機零件也將豁免關稅進口。作為回報，英國一家航空公司將宣布購買價值100億美元（約新台幣3026億元）的波音飛機；英國將把對美商品的平均關稅降至1.8%。

目前未被納入協議範圍的部分包括英國的數位服務稅，該稅影響了亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）母公司Meta等美國科技巨頭，川普曾大力批評這項稅收。

川普今天表示，協議最終細節正在敲定中，未來幾週內會完成。一位英國貿易官員則透露，藥品、半導體、關鍵礦產、銅和木材等領域的談判仍持續進行。

川普 美國 英國

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