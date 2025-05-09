蘋果密研新一代晶片！智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻
蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服器等等未來設備的大腦。
知情人士透露，該公司智慧眼鏡晶片的研發取得了進展，這表明蘋果正加緊努力以挑戰Meta Platforms的Ray-Ban眼鏡。
近年來，該團隊已成為蘋果產品開發引擎的關鍵組成部分，特別是2020年起以自研Mac晶片取代英特爾處理器之後。根據要求匿名的知情人士，該團隊還在開發將用於未來Mac設備以及支援Apple Intelligence平台的AI伺服器晶片。
蘋果公司代表拒絕發表評論。
這款眼鏡處理器基於Apple Watch所用晶片，能耗低於iPhone、iPad和Mac等產品的組件。
該公司計劃明年底或2027年開始量產這款處理器，這意味如果一切順利，眼鏡產品可能將在接下來兩年左右面世。跟蘋果的其他主要晶片一樣，台積電將負責生產。
與此同時，AI伺服器晶片將是蘋果首款專門為此打造的處理器，用於遠程處理Apple Intelligence請求並回傳訊息給用戶設備。目前這項任務由包括M2 Ultra在內的高端Mac晶片承擔。The Information報導稱，這個AI伺服器項目將使用與博通共同開發的組件。該項目代號為Baltra，計畫2027年完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言