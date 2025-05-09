快訊

汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

台幣暴衝曝美政策死結！桑默斯：川普「少逆差、多吸金」根本幻想

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長桑默斯說，台幣暴漲背後顯示美國的難題，削減逆差恐衝擊資本流入。路透
前美國財長桑默斯說，台幣暴漲背後顯示美國的難題，削減逆差恐衝擊資本流入。路透

美國財長桑默斯表示，台灣是美國金融資產的重要投資方之一，近期台幣大幅升值凸顯出川普政府尚未解決的一項關鍵挑戰，即美國可能面臨資本流入減少的風險。

本周一台幣創下1988年以來最大單日漲幅，背後原因尚不完全明朗。但市場參與者表示，部分背景是市場預期台灣當局為了和川普達成貿易協議，可能允許台幣升值。台灣是美國十大貿易逆差來源之一，川普曾誓言要削減這類逆差。

桑默斯在接受彭博電視《Wall Street Week》節目主持人David Westin採訪時表示，台灣的情況反映出「我們在資本流入和貿易逆差問題上面臨更廣泛挑戰，從算術角度來說，如果不減少外國資本流入，我們不可能真正解決貿易逆差問題。」

經濟理論認為，貿易逆差通常由資本帳戶盈餘進行平衡。美國財政部數據顯示，去年美國從海外淨吸引投資組合約1.1兆美元，這一數字與美國2023年約1.2兆美元的全年商品貿易逆差基本打平。

目前擔任哈佛大學教授的桑默斯說，「政府沒有意識到，他們對貿易逆差的反感和對資本流入的歡迎其實是自相矛盾的」。

本周稍早，美國財政部長貝森特表示，美國在全球金融體系中扮演核心角色，政府希望讓美國「對國際資本更具吸引力」。

桑默斯表示，「我還沒有聽到這位財政部長就這樣一個問題作出有深度的回應：如果正如他們反覆強調的，美國要減少貿易逆差，那如何獲得維持利率穩定所需的資本流入呢？」

目前，外國投資人持有約30%的美國公債，同時也在企業債和其他證券市場中有重要的占有率。如果海外資本流入減少，將對美國借貸成本形成上行壓力。長期以來，亞洲經濟體既是美國貿易逆差的主要來源，也是資本流入的重要通道。

對於台灣問題，桑默斯指出，考慮到台灣與美國之間的安全關係，賴清德領導下的台灣政府「高度重視與美國的關係」，並願意在貿易上做出一定讓步，降低對美出口競爭力。

桑默斯表示，「這一輪台幣走勢是否包含某種形式的政治交易，這是很多人都努力想搞清楚的問題。由於台灣與美國的安全關係，以及台幣此前匯率管控程度較高，台灣的情況未必對其他經濟體具有參考意義。」

台幣持續走強將使台灣在美國市場的出口競爭力下降，有可能縮小去年達到的740億美元對美商品貿易順差。與此同時，順差累積的另一面是台灣對美國證券的大規模投資。根據美國財政部最新年度統計，台灣持有的美債和其他證券總額接近8,000億美元，幾乎相當於台灣本身的GDP規模。

台幣 川普 美國

延伸閱讀

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

川普鬆綁美AI晶片出口禁令 輝達等晶片股歡呼

美英達成全面貿易協議 關稅戰後首例 川普發文「興奮的一天」

美英達成貿易協議 川普：「解放日」以來第1個公平互惠協議

相關新聞

比特幣睽違3個月重登10萬美元 貿易改善加數位免關稅優勢發威

比特幣自2月以來首次突破10萬美元大關，全球貿易緊張局勢緩解的預期為其帶來提振。

蘋果密研新一代晶片！智慧眼鏡專用處理器明年底量產 台積電助攻

蘋果公司（Apple）的晶片設計團隊正在研發新款處理器，將成為包括首款智慧眼鏡、功能更強大的Mac和人工智慧（AI）伺服...

台扮演重要角色！蘇姿丰赴美國會談AI賽局：北京有很多方式可追上

美國參院今天舉行AI聽證會，科技大頭出席，其中超微執行長蘇姿丰於回應「中國落後美國多少」時指出，中國有很多種途徑可以達成...

標普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股

美國股市周四上漲，對經濟敏感的行業領漲，因為投資人對美國和英國達成的新貿易協定感到高興，而美國總統川普表示，他相信這個周...

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

新台幣近日創紀錄的升值成為全球關注焦點。隨之而來的大哉問是：面對美國總統川普的全球貿易戰，亞洲貨幣能夠承受多大的升值幅度？有分析師認為，有可能出現「反向亞洲危機」，即亞洲貨幣兌美元匯率將走強，而不是像1990年代末期泰銖貶值引發的亞洲金融風暴那樣下跌。

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

美國總統川普宣布美國和英國達成貿易協議框架後，美股收漲。這是自今年稍早美國對全球大部分國家徵收先發制人關稅以來達成的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。