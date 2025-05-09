台積電ADR上漲0.39% 較台北交易溢價15.60%

新台幣近日創紀錄的升值成為全球關注焦點。隨之而來的大哉問是：面對美國總統川普的全球貿易戰，亞洲貨幣能夠承受多大的升值幅度？有分析師認為，有可能出現「反向亞洲危機」，即亞洲貨幣兌美元匯率將走強，而不是像1990年代末期泰銖貶值引發的亞洲金融風暴那樣下跌。

2025-05-09 06:00