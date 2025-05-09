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台積電ADR上漲0.39% 較台北交易溢價15.60%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（8日）上漲0.39%，收在175.22美元，較台北交易溢價15.60%。費城半導體指數同日則是上漲1.00%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲254.48點或0.62%，收在41,368.45點；標普500指數上漲32.66點或0.58%，收在5,663.94點；那斯達克指數上漲189.98點，或1.07%，收在17,928.14點。

台灣加權股價指數微跌3.09點，收在20,543.40點，台積電（2330）下跌10元或1.08%，收在918.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 139.00 +0.88 137.50 +1.09

中華電 CHT 127.25 -2.32 129.50 -1.74

台積電 TSM 1,061.24 +0.39 918.00 +15.60

聯電 UMC 44.70 -1.20 45.30 -1.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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