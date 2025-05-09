普徠仕：未來一年半內 10年期美債殖利率可能直衝6%
普徠仕（T. Rowe Price）固定收益部門投資長胡賽因（Arif Husain）表示，有鑑於美國總統川普尚未完全兌現競選時的減稅承諾，升高國會在夏季休會前通過大型財政方案的機率，他再度預測，10年期美債殖利率有望在一年半內升至6%。
胡賽因預估，雖然大型財政方案或許能支撐經濟成長，但也將加重美國公債市場所面臨的壓力。他認為，通膨攀高與全球財政擴張均不利於美國公債，10年期美債殖利率可能在未來12–18個月內升抵6%。
不過，市場當前反應仍較為保守。彭博資訊指出，雖然川普關稅政策推升通膨風險，加上聯準會短期內不太可能降息，理應對債市構成壓力，但10年期美債殖利率仍維持在4.1%至4.6%的區間內震盪。
胡賽因2024年12月時就曾在一份報告中預測，10年期美債殖利率可能在2025年第1季先達到5%，然後進一步攀升到6%。
美債殖利率上一次觸及6%，是2000年的事了。
彭博利率策略團隊指出，除非出現明確的經濟轉弱訊號，否則殖利率短期內將難以跌破4%，並可能因風險溢價拉高而出現區間內的反覆波動。
此外，2年期通膨交換價格目前報約2.9%，高於彭博模型推估的2.6%，顯示市場正計入關稅引發的通膨黏著風險，反映投資人對未來物價與政策走向仍持謹慎態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言