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普徠仕：未來一年半內 10年期美債殖利率可能直衝6%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
普徠仕固定收益部門投資長胡賽因。取材自胡賽因個人LikedIn
普徠仕固定收益部門投資長胡賽因。取材自胡賽因個人LikedIn

普徠仕（T. Rowe Price）固定收益部門投資長胡賽因（Arif Husain）表示，有鑑於美國總統川普尚未完全兌現競選時的減稅承諾，升高國會在夏季休會前通過大型財政方案的機率，他再度預測，10年期美債殖利率有望在一年半內升至6%。

胡賽因預估，雖然大型財政方案或許能支撐經濟成長，但也將加重美國公債市場所面臨的壓力。他認為，通膨攀高與全球財政擴張均不利於美國公債，10年期美債殖利率可能在未來12–18個月內升抵6%。

不過，市場當前反應仍較為保守。彭博資訊指出，雖然川普關稅政策推升通膨風險，加上聯準會短期內不太可能降息，理應對債市構成壓力，但10年期美債殖利率仍維持在4.1%至4.6%的區間內震盪。

胡賽因2024年12月時就曾在一份報告中預測，10年期美債殖利率可能在2025年第1季先達到5%，然後進一步攀升到6%。

美債殖利率上一次觸及6%，是2000年的事了。

彭博利率策略團隊指出，除非出現明確的經濟轉弱訊號，否則殖利率短期內將難以跌破4%，並可能因風險溢價拉高而出現區間內的反覆波動。

此外，2年期通膨交換價格目前報約2.9%，高於彭博模型推估的2.6%，顯示市場正計入關稅引發的通膨黏著風險，反映投資人對未來物價與政策走向仍持謹慎態度。

美債 美國 通膨

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