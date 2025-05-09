比爾蓋茲未來20年將捐出所有身家 並對馬斯克做了如此指控

蓋茲基金會（Gates Foundation）主席比爾‧蓋茲表示，計劃在未來20年投入逾2,000億美元，對抗全球的貧窮、營養不良、小兒麻痺症及其他苦難，加速實現在幾十年內捐出幾乎所有財富的承諾，並在2045年結束運作。

這位69歲的微軟共同創辦人兼慈善家表示，他將在原訂時間之前，把99％的財富捐給以他為名的慈善基金會，因為世界正面臨許多急迫的問題，而他想要為解決這些問題的新工具提供資金，並鼓勵其他人也這麼做。

蓋茲說：「我已決定在原訂時間前，將我的財富還給社會」，「為了拯救並改善全世界的人們，我將在接下來的20年，透過蓋茲基金會捐出幾乎全部的財富。然後在2045年12月31日，基金會將永遠關閉」。

但他也指控，當今的世界首富、美國總統川普的「麻吉」馬斯克，要為世界上最貧困兒童的死亡負責。

目前已知馬斯克至少育有14個孩子，他也鼓吹眾人「增產報國」，但蓋茲抨擊，在馬斯克領導下，政府效率部（DOGE）砍掉美國對外援助。

接受英國金融時報（FT）訪問時，蓋茲說，世界首富殺害最貧困兒童的畫面並不好看；接受路透訪問時他則警告，美國外援資金斷炊，會讓數十年來降低死亡率的進展，在未來四到六年內大逆轉，「死亡數將開始首度攀升...而且會是數以百萬計的生命，因為資源匱乏」。

蓋茲預期行善金額將超過2,000億美元，包括他個人的財富以及現在持有的包含巴菲特的捐款，巴菲特捐贈金額為772億美元。蓋茲表示，這是一個「慈善真能改變世界」的機會，在基金會創立的這25年「我們已經產生巨大影響，希望能在全球健康及其他領域鼓舞人們」。

自2000年創立至今，蓋茲基金會已捐出1,015.6億美元，用來開發腦膜炎和瘧疾的疫苗、抗藥性結核病的新療法、以及婦女健康的改善工具等等，但蓋茲及其家人仍有大量財富。根據富比世（Forbes）2025年世界富豪榜，蓋茲以1,080億美元的淨資產名列富豪之一。