羅比尼說科技勝過關稅 美國經濟長期無懼川普亂流 但Q4恐陷衰退

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「末日博士」羅比尼看好美國的長期發展，但認為第4季可能會有一場短而淺的衰退。 路透
「末日博士」羅比尼看好美國的長期發展，但認為第4季可能會有一場短而淺的衰退。 路透

有「末日博士」稱號的大空頭羅比尼，被彭博電視問起最近為何一反常態、抱持正面看法，他答道，原因是他對美國的科技領導地位深具信心，可抵消關稅措施帶來的衝擊。

羅比尼8日表示，自己最近說過「科技勝於關稅」，是基於美國在許多未來科技領域都居於領先地位，例如人工智慧（AI）、機器學習、自動化、半導體、核融合、量子技術、國防科技、綠色科技、建築科技、金融科技，涵蓋甚廣。他預期，美國的潛在經濟成長率在2030年前可能提高到4%，相當於較目前水準增加200個基點。

他說，即便關稅產生影響，美國也可能看到某種程度的和緩、限制措施鬆綁及供應鏈移轉。他估計，關稅相關因素會將潛在成長率拉低大約50個基點，不過正面是+200，負面是-50，兩者比率是四比一，這正是他轉趨樂觀的主因。

他說，從中期來看，無論川普做什麼，美國都不會被打敗，所以說科技勝過關稅，也勝過川普本身。至於金融市場自然也會壓過川普，迫使他在市場壓力下退讓—畢竟市場才是當今世上最有權力的存在，也就是所謂的「債券義勇軍」。

他認為，川普的政策選項其實已經被封死，將會看到某種程度的貿易局勢降溫，雖然通膨仍會上升。他預期新的貿易協議，會使美國對多數國家的關稅落在10%–15%，對中國大陸為60%。即便最後落在10%或60%，那其實也與川普當初競選時的說法相去不遠。

他還指出，如果美國核心個人消費支出物價指數（PCE）年底升到4%，將侵蝕可支配所得，影響消費者和企業信心，導致第4季出現一場短而淺的衰退。不過進入第4季後，聯準會將降息支撐市場，只要通膨預期沒有脫鉤，那麼這波衰退就會是短淺的。

川普 成長率 美國

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